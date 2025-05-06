السودان يعلن الإمارات "دولة عدوان" ويقطع علاقاته معها

شفق نيوز/ أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، يوم الثلاثاء، الإمارات "دولة عدوان"، وقرر قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

كما قرر المجلس في بيان مصور، سحب السفير السوداني من الإمارات، فيما عزا ذلك إلى "تسخير إمكانياتها لإمداد التمرد".

وكانت الإمارات أكدت أنها ليست طرفاً في النزاع السوداني، مشيرة إلى أن تقرير مجلس الأمن الدولي بشأن السودان يدحض بشكل كامل المزاعم "المضللة" للجيش السوداني، كما يؤكد على موقف الإمارات الداعم والراسخ للشعب السوداني.