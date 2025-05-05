السودان.. عمليات إرهابية تطال مستودعات وقود

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية، يوم الاثنين، احتراق مستودعات إستراتيجية ببورتسودان، فيما أكدت أنها ناتجة عن عمليات إرهابية.

وتفقَّد وزير الطاقة السوداني محي الدين نعيم، عمليات الإطفاء بالموقع لاحتواء الحرائق التي اندلعت في مستودعات زيت الوقود (يستعمل وقودًا في محطات توليد الكهرباء)، ثم انتقلت إلى المستودعات المجاورة التي تمتلئ بالوقود، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وتجرى عمليات الإطفاء من قبل الدفاع المدني لاحتواء النيران التي استهدفت التدمير الكلّي لأكبر المستودعات في بورتسودان، والحدّ من انتشارها لتجنّب المنطقة كارثة محتملة.

وقال نعيم إن "العملية تضاف إلى السجلّ الأسود الذي يواصل استهداف المنشآت الخدمية والمدنية في السودان، التي تلامس حياة المواطن مباشرةً، مما يشير إلى أن الهدف هو تعطيل الحياة في البلاد".

وأعلنت شبكة أطباء السودان، في وقت سابق، أن "قوات الدعم السريع قتلت 31 شخصا بينهم أطفال، في حي الصالحة جنوبي أم درمان".

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان لها، إن "ما تم تنفيذه في منطقة الصالحة جنوبي أم درمان تصفية جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، مؤكدة أنها "أكبر جريمة قتل جماعي موثقة تشهدها المنطقة بتهمة الانتماء للجيش".

وأعربت عن "أسفها لعمليات القتل الجماعي ضد المدنيين العزل بمناطق سيطرة الدعم السريع مما يهدد الآلاف من المدنيين العزل بمنطقة الصالحة جنوب أم درمان".

وطالبت الشبكة "المجتمع الدولي بالضغط على قادة الدعم السريع لوقف الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين وحفظ أرواحهم، والتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من المدنيين وفتح مسارات آمنة تضمن خروجهم من منطقة الصالحة جنوبي أم درمان".

وأعلن الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع السودانية، في وقت سابق، أن قواته دخلت مرحلة جديدة في الحرب مع الجيش السوداني وذلك بعد استهداف قوات الدعم السريع لقاعدة وادي سيدنا وتدمير عدد من الطائرات الحربية والمسيّرات ومخازن الأسلحة.

ونقل موقع "المشهد السوداني" عن طبيق، تأكيده أن الأيام المقبلة سوف تشهد "ضربات موجعة" لمواقع استراتيجية لما سماها "مليشيات البرهان والكتائب الإرهابية" وأن بورتسودان هي الهدف المقبل، على حد قوله.

وفي وقت سابق، شنّت قوات الدعم السريع هجمات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت عدة مواقع عسكرية حيوية في مدينة أم درمان، من بينها قاعدة وادي سيدنا العسكرية ومنطقتي جبل سركاب والكلية الحربية.

وأدت الضربات إلى اندلاع حرائق كبيرة في تلك المناطق، فيما انطلقت أصوات مدافع مضادة للطائرات في سماء المدينة، مما زاد من حدة التوتر بين الأطراف المتحاربة.

جاءت هذه الهجمات بعد يوم واحد من مواجهات عنيفة شهدتها مناطق جنوب أم درمان، يوم الجمعة الماضي، حيث حاولت قوات الدعم السريع اقتحام نقاط ارتكاز للجيش السوداني، إلا أن القوات النظامية تمكنت من صد الهجوم، متسببة في إلحاق خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين.