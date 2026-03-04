السوداني لعراقجي: لن نسمح بأي تهديد لإيران من حدود العراق

شفق نيوز- طهران

أعلنت الخارجية الإيرانية، يوم الاربعاء، عن اتصال بين وزيرها عباس عراقجي ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وفيه أكد الأخير على عدم السماح بأي تهديد لإيران من حدود العراق.

وقالت الخارجية الايرانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: تحدث عراقجي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بشأن التطورات في المنطقة عقب العدوان العسكري الأميركي والصهيوني على إيران".

وأضافت "دان السوداني العدوان العسكري الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً إياه مخالفاً للقواعد والمبادئ الدولية والأخلاقية، وقدم تعازيه باستشهاد المرشد الاعلى علي خامنئي".

وشدد السوداني، بحسب البيان على أن "الحكومة العراقية لن تسمح بأي حال من الأحوال بأي تهديد للجمهورية الإسلامية من حدودها".

كما أعرب عراقجي عن شكره وتقديره للمواقف القوية للحكومة والشعب العراقيين وسلطاتهم في إدانة الحرب، مبينا أن "حالة انعدام الأمن في المنطقة هي نتيجة لسياسات الحرب والجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وشدد على أهمية يقظة جميع دول المنطقة والدول الإسلامية لصدّ المؤامرة الخبيثة التي يحيكها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لزعزعة أمن المنطقة".