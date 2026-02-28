السلطات الإيرانية تعلن إغلاق المدارس وتحذر السكان من الازدحام في مراكز التسوق

شفق نيوز- طهران

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم السبت، عن مجموعة إجراءات في الداخل الإيراني، بالتزامن مع القصف الأميركي- الإسرائيلي، بينها غلق المدارس، وتحذير المواطنين من الازدحام في مراكز التسوق.

وقالت الأمانة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إن "النظام الأميركي الدموي، قام صباح اليوم، بالتعاون مع النظام الصهيوني الفاسد، بتنفيذ عملية جوية ضد مراكز داخل البلاد. وقد جرى هذا العمل الشرير مرة أخرى في خضم المفاوضات، فيما يتصور العدو أن الشعب الإيراني الصامد سيستسلم لمطالبه الدنيئة عبر هذه الأفعال الجبانة".

وتابعت: "لقد بدأت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوجيه ردٍّ قاسٍ على هذه الأعمال الإجرامية، وسنواصل إطلاع شعبنا العزيز على المستجدات بشكل مستمر".

وأوضحت أن "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت مسبقًا بتأمين جميع احتياجات المجتمع، ولا يوجد أي داعٍ للقلق بشأن توفير المستلزمات العامة. ويُطلب من المواطنين تجنّب الازدحام في مراكز التسوق، نظرًا لما قد يترتب على ذلك من مخاطر محتملة".

وأشارت إلى أن المدارس والجامعات ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، وستواصل البنوك تقديم خدماتها للشعب الإيراني العزيز، وستعمل الدوائر الحكومية حاليًا بنسبة 50٪ من طاقتها، وسيتم الإعلان عن تقارير لاحقة تباعًا".

وشهدت المنطقة صباح اليوم السبت تصعيداً عسكرياً واسعاً مع بدء هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران، فيما أعلنت طهران الرد بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من المدن في المنطقة.

وبحسب المعطيات الأولية، شملت الهجمات مدناً في المنامة والكويت وقطر والإمارات، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة إقليمياً.