السلطات الإيرانية تعتقل الفنان الكوردي عزيز ويسي في كرمانشاه

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، الفنان الكوردي المعروف المطرب عزيز ويسي بعد استدعائه من قبل المحكمة.

وقال نجل الفنان "سهند" في مقطع مصور ترجمته وكالة شفق نيوز، إن الشعبة السادسة عشر في محكمة كرمانشاه قامت باستدعاء والده الفنان عزيز ويسي، إلا أنه تم احتجازه من قبل القوات الأمنية في كرمانشاه، من دون أي توضيحات عن سبب استدعاء الفنان واحتجازه.

وعبر "سهند" عن أمله أن تطلق السلطات الأمنية سراح أبيه والمعتقلين الآخرين، حسب قوله.