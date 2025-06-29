السلطات السورية تسمح لـ4 فئات فقط من العراقيين بدخول أراضيها

شفق نيوز – دمشق

حددت السلطات السورية، يوم الأحد، أربع فئات فقط من العراقيين مسموح لهم بالدخول إلى سوريا، عازية ذلك إلى أنه يأتي ضمن سياسة "التعامل بالمثل".

وذكرت السفارة العراقية في دمشق ببيان ورد لوكالة شفق نيوز "من خلال تنسيق السفارة مع هيئة المنافذ السورية وإدارة منفذ القائم العراقي الحدودي وشركة فلاي شام للطيران، حصلت الموافقة على دخول العراقيين من الفئات الآتية ومن باب التعامل بالمثل".

وبينت أن الفئات المسموح لهم بدخول سوريا هم: العراقيون المقيمون على أراضي الجمهورية العربية السورية ولديهم إقامات نافذة وسارية المفعول.

والعراقيون المتزوجون من نساء سوريات بشرط أن يحمل معه عقد زواج مصدق من وزارة الخارجية السورية والسفارة العراقية في دمشق أو وزارة الخارجية العراقية إذا كان صادر من قبل المحاكم العراقية.

والعراقيات المتزوجات من سوريين بشرط تقديم عقد زواج مصدق من الجهات ذات العلاقة.

والعراقيون من أبناء نساء سوريات بشرط تقديم ما يثبت ذلك.