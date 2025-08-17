السلطات التركية تجلي سكان 5 قرى بسبب حرائق الغابات

شفق نيوز- أنقرة

قررت السلطات التركية، يوم الأحد، سكان خمس قرى من شبه جزيرة غليبولي غربي البلاد المطلة على مضيق الدردنيل، بسبب عدم السيطرة على حرائق الغابات التي تجتاح المنطقة.

واندلعت النيران في محافظة تشاناكالي شمال غربي البلاد أمس السبت، وانتشرت سريعاً إلى التلال المتاخمة لغليبولي بسبب سرعة الرياح.

وقال محافظ تشاناكالي، عمر ترامان في منشور على منصة "أكس"، إنه "تم إجلاء 251 من سكان خمس قرى كإجراء احترازي، ونقلهم إلى مناطق آمنة".

ومضيق الدردنيل الذي يربط بين بحري إيجه ومرمرة يعد مقصداً سياحياً معروفاً كونه يضم آثار مدينة طروادة.

وفي تموز/ يوليو الماضي قضى عشرة من حراس الغابات وطواقم الإغاثة في حريق قرب مدينة إسكي شهر في غرب تركيا.

وتقول السلطات إن خطر اندلاع الحرائق سيبقى مرتفعاً حتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأوضح ترامان أن تشاناكالي عانت "جفافاً شديداً" طوال العام الماضي، علما أنها تضم رفات آلاف الجنود الذين قضوا في معارك غليبولي بالحرب العالمية الأولى.

وبحسب السلطات التركية، شاركت 12 طائرة و18 مروحية إلى جانب 900 عنصر إطفاء في جهود إخماد الحرائق منذ ساعات الصباح الأولى.

وأعلنت الهيئة المسؤولة عن النصب التذكارية للحرب إغلاق المواقع التاريخية في غليبولي "بسبب حرائق الغابات المستمرة".

وأجبر حريق على الجانب الآخر من مضيق الدردنيل، الأسبوع الماضي، ألفي شخص على الفرار، فيما تلقى 80 منهم العلاج بعد تنشق الدخان.

وشهدت تركيا 192 حريقاً في غاباتها هذا العام، طالت أكثر من 110 آلاف هكتار، بحسب النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات.

ويقول علماء إن التغيّر المناخي الناجم عن النشاط البشري يزيد احتمال اندلاع الحرائق وشدّتها، داعين تركيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المشكلة.