السفارة الأميركية في لبنان تطلق تحذيراً جديداً: سنمنع حزب الله من تهديد المنطقة

شفق نيوز- بيروت

أكدت السفارة الأميركية لدى بيروت، يوم الجمعة، أن واشنطن ستستخدم كل الوسائل لمنع "حزب الله" من تهديد لبنان والمنطقة.

ونشرت السفارة عبر حسابها على منصة "إكس"، بيان وزارة الخارجية الذي أعلن عن فرض عقوبات على أفراد مرتبطين بـ"حزب الله"، فيما كتبت أن "الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل أداة متاحة لها لضمان أن هذه المجموعة الإرهابية لم تعد تشكل تهديدا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع".

وأضافت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية أعلن عن اتخاذ إجراءات لدعم مسار نزع سلاح حزب الله، عبر فرض عقوبات على أفراد سهّلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله خلال العام 2025، من خلال شركات صرافة استغلّت الطبيعة النقدية للاقتصاد اللبناني.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس الخميس، فرض عقوبات على أفراد قالت إنهم "سهلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات" من إيران إلى حزب الله اللبناني عام 2025.

وذكرت الخزانة الأميركية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "قرر اتخاذ إجراء لدعم نزع سلاح حزب الله عبر فرض عقوبات على أفراد سهلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات من حزب الله إلى إيران في 2025".

واتهمت في بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني للخزانة الأميركية، الأفراد باستخدام شركات الصرافة للاستفادة من الطابع النقدي للقطاع المالي اللبناني.