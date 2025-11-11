السفارة الأميركية في دمشق: سوريا الدولة التسعين بالتحالف الدولي ضد الإرهاب

شفق نيوز- دمشق

أعلنت السفارة الأميركية في سوريا، يوم الثلاثاء، عن انضمام دمشق رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" لتكون بذلك الدولة التسعين في هذا التحالف.

وقال متحدث باسمالسفارة في مقطع مصور اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "هذه لحظة مفصلية في تاريخ سوريا وبالحرب العالمية ضد الإرهاب. ما يزال تنظيم داعش يقتل السوريين ويهدد الأبرياء ويهدد بإضعاف مسيرة تعافي سوريا".

وأضاف أن "انضمام سوريا للتحالف الدولي سوف يأتيه تدريب وتعاون أمني سيحمي كل السوريين من الإرهاب".

وأكد أن "انضمام سوريا للتحالف الدولي والعمل مع الولايات المتحدة والدول الشريكة ضد الإرهاب ليس إلا جزءاً من مسيرة بناء سوريا آمنة ومستقرة".

وأشار المتحدث باسم السفارة إلى أن "الخطوة القادمة لتصبح سوريا مزدهرة هي أن يقوم الكونغرس الأميركي بإلغاء عقوبات قيصر بالكامل".

وختم بالقول "هذا الإعلان ليس فقط انتصاراً للتحالف الدولي ضد داعش بل هو انتصار للإنسانية جمعاء".