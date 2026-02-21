ترمب يهدد إيران من قلب بغداد

شفق نيوز- بغداد

نشرت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم السبت، صورة للرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مرفقة بعبارة تتعلق بالموقف من إيران.

وتضمنت الصورة، التي تحمل شعار وزارة الخارجية الأميركية، عنواناً جاء فيه "لقد كان الرئيس ترمب واضحاً".

كما ورد في متن الصورة: "كان الرئيس ترمب واضحاً في تأكيده أن النظام الإيراني لا يمكنه الاستمرار في زعزعة استقرار المنطقة بأكملها".

وأظهرت الصورة الرئيس الأميركي في لقطة بالأبيض والأسود، مع إبراز النص باللغتين العربية والانجليزية على خلفية داكنة، في إطار رسالة سياسية تتناول موقف واشنطن من طهران.