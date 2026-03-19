السفارة الأميركية في الرياض تحث مواطنيها على مغادرة السعودية

شفق نيوز- واشنطن

حثت السفارة الأميركية في الرياض، يوم الخميس، مواطنيها الموجودين في المملكة على مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوية التجارية.

وقالت السفارة إنها "تشجع المواطنين الأميركيين الموجودين في المملكة على مغادرتها عبر الرحلات الجوية التجارية متى ما كان ذلك ممكنا وآمنا".

وأوضحت أن "المجال الجوي السعودي لا يزال مفتوحا وأن الرحلات التجارية مستمرة من المطارات الرئيسية، مع التحذير من احتمال حدوث تغييرات مفاجئة في جداول الرحلات بسبب الأوضاع الأمنية".

تأتي دعوة السفارة الأميركية لمواطنيها بمغادرة السعودية في سياق تصعيد واسع في تحذيرات واشنطن لمواطنيها في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أواخر شباط/ فبراير الماضي.

وفي مطلع الشهر الجاري، رفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى التحذير تجاه السعودية إلى الدرجة الثالثة "أعاد النظر في السفر"، وأذنت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من بعثتها الدبلوماسية بسبب مخاطر محتملة من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.