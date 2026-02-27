السفارة الصينية في إسرائيل تدعو مواطنيها لتعزيز تدابير الأمن والاستعداد للطوارئ

شفق نيوز- الشرق الأوسط

دعت سفارة بكين في تل أبيب، يوم الجمعة، المواطنين الصينيين في إسرائيل لتعزيز التدابير الأمنية والاستعداد للطوارئ، على خلفية التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي دعوة السفارة الصينية بعد دعوة مماثلة وجهتها إلى مواطنيها لتجنب السفر إلى إيران، وحثّ رعاياها الموجودين هناك على مغادرتها "في أقرب وقت ممكن".

حيث نقلت وسائل إعلام أميركية، أن الخطوة الصينية جاءت في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في المنطقة.

وتأتي الخطوة الصينية على خلفية خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم الجمعة، حيث أعلنت سفارتها في إسرائيل السماح بمغادرة بعض موظفيها وعائلاتهم بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.

وذكرت السفارة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن سفارة الولايات المتحدة في بيروت أمرت أيضاً بمغادرة عدد من الموظفين الحكوميين نتيجة التطورات الأمنية.

وأضافت أن قيوداً إضافية قد تُفرض على تنقل موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم إلى مناطق محددة داخل إسرائيل، بما في ذلك البلدة القديمة في القدس والضفة الغربية، من دون إشعار مسبق.

كما نصحت المواطنين الأميركيين بدراسة خيار مغادرة إسرائيل ما دامت الرحلات الجوية التجارية متاحة.