السفارة الاميركية في بغداد توجه بمغادرة موظفيها للعراق

شفق نيوز- بغداد

وجّهت السفارة الأميركية في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمغادرة موظفيها العراق، مع إصدار جملة من التوجيهات لمن يرغب بالبقاء منهم.

وذكرت السفارة في تنبيه أمني ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزارة الخارجية الأميركية قامت بتحديث تحذير السفر الخاص بالعراق يوم أمس الاثنين، ليعكس قرار الوزارة بإصدار أمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في الحكومة الأميركية من العراق بسبب مخاوف أمنية.

وأوضحت السفارة في بيانها، أن مستوى تحذير السفر للعراق يظل عند المستوى الرابع الذي يشير إلى مصطلح "لا تسافر".

ونصحت السفارة مواطني الولايات المتحدة بعدم السفر إلى العراق لأي سبب كان.

وشجّعت الموجودين منهم في العراق "بشدة"، على "المغادرة في أقرب وقت ممكن عندما يكون ذلك آمناً، والاحتماء في أماكنهم إلى حين توافر ظروف آمنة للمغادرة".

ورجحت السفارة أن يقوم المسؤولون العراقيون بإغلاق وإعادة فتح المجال الجوي في أي وقت وبإشعار قصير.

كما أشارت السفارة إلى أن الطرق مفتوحة حالياً وفي حال اختار المواطنون الأميركيون التنقل داخل المنطقة، فإنهم "يتحملون مسؤولية سلامتهم وأمنهم الشخصي".

وشجّعت السفارة بشدة على تقييم المخاطر قبل السفر، مشيرة إلى إمكانية "إغلاق المعابر الحدودية البرية في أي وقت وبإشعار قصير، كما قد يتم إغلاق المجال الجوي في الدول المجاورة".

كما تضمنت تعليمات السفارة، مراجعة معلومات الدولة التي يخطط مواطنوها للسفر إليها للحصول على التحديثات، مع تطبيق متطلبات الدخول والخروج المحلية.

وأشار التنبيه الأمني، إلى أن "إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها، لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للسلامة العامة، وينبغي على المواطنين الأميركيين في العراق، بمن فيهم الذين يفكرون في التنقل براً، إدراك مخاطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في الأجواء العراقية، إضافة إلى الدعوات لتنظيم مظاهرات في أنحاء البلاد".

ولفت أيضاً إلى وجود "أعمال شغب واحتجاجات وتظاهرات مستمرة ضد الولايات المتحدة، لا سّيما على الضفة الجنوبية للجسر المعلق في بغداد، وقد تتحول هذه الاضطرابات إلى أعمال عنف دون سابق إنذار"، مقدمة النصيحة للمواطنين الأميركيين "بتجنب المناطق المحيطة بالجسر المعلق".

وذكّرت السفارة بأنها قامت مع القنصلية العامة في أربيل، بتعليق الخدمات القنصلية الروتينية، مؤكدة أن السلطات العراقية أغلقت المنطقة الدولية في وسط بغداد (المنطقة الخضراء)، مع وجود استثناءات محدودة.

ودعت إلى عدم محاولة التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل في ظل الإجراءات الأمنية المشددة.

كما دعت السفارة الأميركيين الذين يختارون عدم المغادرة إلى "إعداد خطط طوارئ ويجب ألا تعتمد هذه الخطط على مساعدة الحكومة الأميركية في المغادرة أو الإجلاء".

وأوضحت السفارة أن الإجراءات الواجب اتخاذها، تتضمن دعوة الأميركيين الراغبين في المغادرة إلى الاستفادة من خيارات النقل التجاري المتاحة، أو "الاستعداد مستعدين للاحتماء في أماكنكم لفترات طويلة"، في حال اختيار البقاء.

كما تضمنت الإجراءات "إعداد خطة طوارئ للحالات العاجلة ومراجعة قائمة المسافر، والتسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الأذكياء، مع وضع خطة للمغادرة في حالات الطوارئ لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأميركية، ومراجعة المعلومات الخاصة بالأزمات وعمليات الإجلاء".