السعودية وقطر تدينان الهجمات الصاروخية الإيرانية على دول عربية

شفق نيوز- الرياض/ الدوحة

أدانت المملكة العربية السعودية، واستنكرت، بـ"أشد العبارات ما وصفته "الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر" لسيادة كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين وقطر والكويت والمملكة الأردنية الهاشمية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، تأكيد المملكة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، وفق ما نقلته.

كما حذرت السعودية من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الغاشمة واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية القطرية، عن إدانتها استهداف الأراضي القطرية بصواريخ إيرانية باليستية معتبرة اياه انتهاكا صارخا لسيادتها.

ودانت الخارجية القطرية، كذلك انتهاك سيادة الكويت والإمارات والأردن والبحرين في العدوان الإيراني، مبينة أن قطر تحتفظ بحقها في الرد على استهداف أراضيها وفقا للقانون الدولي بما يتناسب مع طبيعة الاعتداء.

وأوضحت الخارجية القطرية، أن استهداف الأراضي القطرية لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة.

ودعت الخارجية القطرية، للوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية والعودة إلى طاولة الحوار وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت عن تعرض الإمارات "لهجوم سافر بصواريخ باليستية إيرانية، حيث تعاملت معها الدفاعات الجوية الإماراتية بكفاءة عالية وتم التصدي بنجاح لعدد من الصواريخ".

كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها تمكنت "بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة".

بدوره، أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم السبت أن دفعاته أسقطت صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله انه "تم اليوم السبت إسقاط صاروخين بالستيين استهدفا الأراضي الأردنية"، مؤكدا أنه "جرى التصدي لها بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية".