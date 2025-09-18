السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك لردع أي اعتداء

شفق نيوز- الرياض

أعلنت السعودية وباكستان، توقيع اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك تنص على أن أي اعتداء على أي من البلدين يُعد اعتداءً على كليهما، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع وتحقيق الأمن المشترك.

وجاء في بيان مشترك صدر في ساعة متاخرة، أن الاتفاقية "تنطلق من شراكة تاريخية امتدت لنحو ثمانية عقود، وروابط الأخوة والتضامن الإسلامي، والمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدف لتطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك ضد أي تهديد.

ووقع الاتفاقية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت في الرياض.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية الوثيقة، وأوجه الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين سعيهما إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.