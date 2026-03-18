السعودية والكويت.. إحباط محاولات استهداف معمل طاقة ومنشآت حيوية

شفق نيوز- الرياض/ الكويت

أعلنت السلطات السعودية، اعتراض وتدمير 5 مسيّرات حاولت الاقتراب من أحد معامل الطاقة بالمنطقة الشرقية، فيما أعلنت الكويت إحباط مخطط لعملية "إرهابية" من قبل خلية مرتبطة بحزب الله كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية في سلسلة تدوينات على منصة إكس تابعتها وكالة شفق نيوز، جاء فيها "اعتراض وتدمير 5 مسيّرات حاولت الاقتراب من أحد معامل الطاقة بالمنطقة الشرقية"، وذلك بعد إعلانها "إحباط محاولة هجوم بمسيّرة ثانية على أحد معامل الغاز بالمنطقة الشرقية".

ويأتي ذلك عقب إعلان الدفاع المدني السعودي إصابة 4 أشخاص وحدوث أضرار مادية محدودة نتيجة سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على موقع سكني بالعاصمة الرياض.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أعلن اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض، وسقوط أحد أجزاء الصاروخ الباليستي بالقرب من مصفاة جنوب الرياض، مشيراً إلى سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض على مناطق متفرقة في العاصمة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الداخلية في بيان على منصة "تويتر" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عن ضبط خلية مرتبطة بحزب الله، مؤكدة أن عناصرها تلقوا تدريبات خارجية ضمن أنشطة وصفتها بالأمنية الخطيرة، كاشفة عن ضبط 10 عناصر يتبعون لحزب الله، في إطار عمليات أمنية استهدفت تفكيك الخلية.

وأكدت الداخلية الكويتية، أن جهاز أمن الدولة تمكن من "إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة"، موضحة أن العناصر التي تم توقيفها "تلقت تدريبات خارجية، ما يعكس وجود ارتباطات خارجية للخلية".

وأرفقت الوزارة البيان بفيديو أظهر من ضمن مضبوطات الخلية أعلام للدولة العراقية مع صورة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس برفقة الجنرال الايراني قاسم سليماني اللذين قتلا عام 2020 بضربة جوية قرب مطار بغداد.