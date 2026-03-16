السعودية والكويت تعلنان اعتراض 15 طائرة مسيرة

شفق نيوز- الرياض/ الكويت

أعلنت كل من السعودية والكويت، يوم الاثنين، اعتراض خمسة عشر طائرة مسيّرة خلال الساعات الماضية، وذلك مع دخول الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران يومها السابع عشر.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية، أن قواتها تمكنت من تدمير 11 طائرة مسيّرة خلال الساعات الماضية في محافظة الخرج، ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية حول مصدر المسيّرات أو الأضرار المحتملة الناتجة عنها.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن الدفاعات الجوية تصدت لأربع طائرات مسيّرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة عدم تسجيل أي أضرار مادية أو إصابات بشرية نتيجة هذه الحوادث.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/ فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.