السعودية.. محاولة انتحار داخل المسجد الحرام (فيديو)

شفق نيوز- الرياض

أعلنت السلطات السعودية، يوم الخميس، إصابة رجل أمن أثناء محاولته منع شخص من السقوط والارتطام بالأرض بعد إلقاء نفسه من أحد الأدوار العلوية داخل المسجد الحرام.

وأوضح الأمن العام السعودي في بيان، أنه جرى نقل الطرفين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع استكمال الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وذكرت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أنها تتابع حادثة إقدام شخص على إلقاء نفسه من أحد الأدوار العلوية.

وبثت وسائل إعلام سعودية، فيديو يظهر شخصاً يلقي بنفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام، قبل أن يهرع رجل أمن من القوة الخاصة للمسجد الحرام لإنقاذه، والتخفيف من حدة سقوطه.