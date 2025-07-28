السعودية: لا تطبيع دون وقف حرب غزة وإنشاء دولة فلسطينية

شفق نيوز– نيويورك

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، يوم الاثنين، إن التطبيع مع إسرائيل لا يمكن أن يتحقق ما لم تتوقف الحرب في غزة وإنشاء دولة فلسطينية.

وذكر بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، عقب مؤتمر تنفيذ حل الدولتين في الأمم المتحدة: "لا يمكن أن يتحقق (التطبيع) ما لم تتوقف الحرب في غزة وتتوقف معاناة الفلسطينيين؛ لأنه لن تكون هناك مصداقية أو سبب للانخراط في حديث عن التطبيع في ظل استمرار القتل والتدمير في قطاع غزة".

وأضاف: "لاحقاً يمكن أن نتحدث عن إنشاء دولة فلسطينية، وبعد تحقيق ذلك الهدف يمكن أن نتحدث عن التطبيع".

وتابع: "يجب أن يكون هناك ممثل واحد للشعب الفلسطيني وهو السلطة الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كان واجباً منذ زمن بعيد ولا يجوز ربطه بالفيتو الإسرائيلي".

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت، أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في كلمته الافتتاحية: "المملكة تؤمن بأن حل الدولتين مفتاح لاستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن "مؤتمر نيويورك محطة مفصلية نحو تنفيذ حل الدولتين".