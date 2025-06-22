السعودية قلقة من القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية

شفق نيوز/ قالت السعودية، اليوم الأحد، إنها تتابع بقلق "بالغ" تطورات الأحداث في إيران باستهداف منشآتها النووية من قبل الولايات المتحدة.

وأكدت السعودية في بيان، على ضرورة بذل الجهود لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية للوصول إلى حلٍ سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، بأن قوات أمريكية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في “هجوم ناجح للغاية”، مضيفا أن منشأة فوردو، درة تاج برنامج طهران النووي، قد دمرت.

وشنت إسرائيل هجمات على مواقع نووية إيرانية منذ بداية حملتها الجوية على إيران في 13 حزيران/ يونيو، بما في ذلك قصف منشأة نطنز، قلب برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وخنداب، وهو مفاعل أبحاث يعمل بالماء الثقيل قيد الإنشاء.