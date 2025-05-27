السعودية: غداً غرة ذي الحجة و6 حزيران أول أيام عيد الأضحى

السعودية: غداً غرة ذي الحجة و6 حزيران أول أيام عيد الأضحى
2025-05-27T15:56:19+00:00

شفق نيوز/ أعلنت السعودية، يوم الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء غرة ذي الحجة، وأن يوم الجمعة 6 يونيو/حزيران المقبل هو عيد الأضحى.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أنه تم رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير.

وعليه، سيكون الأربعاء 4 يونيو/حزيران هو يوم التروية، ويوافق الخميس 5 يونيو/حزيران الوقوف بعرفة، والجمعة 6 يونيو/حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت المحكمة العليا في السعودية قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء.

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