السعودية: على إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية

شفق نيوز- نيويورك

شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مساء السبت، على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، وبينما دعا إلى التحرك لوقف العدوان على غزة، حثّ جميع البلدان إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسار حل الدولتين.

وذكر فرحان في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بنيويورك، أن "السعودية تقف إلى جانب لبنان وتدعم جهود حكومته في تطبيق اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة، كما تشدد المملكة على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية".

وأشار إلى أن "السعودية ترحب باعتماد الجمعية العامة إعلان نيويورك بشأن تسوية قضية فلسطين وحل الدولتين، كما ترحب بالعدد المتزايد من الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وتدعو المملكة جميع البلدان إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسار حل الدولتين".

وأكد فرحان على ضرورة "تحرك الجميع وبشكل جاد لوقف العدوان وضمان إيصال المساعدات لسكان قطاع غزة".

ولفت إلى أن "السعودية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة ومنها الاعتداء السافر على دولة قطر"، محذراً من أن "تقاعس المجتمع الدولي عن لجم العدوان سيسهم في زعزعة الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً".

وشدد على أهمية أن تكون "الأمم المتحدة أكثر كفاءة في الحد من الصراعات والأزمات".

وعن الملف الإيراني، رأى وزير الخارجية السعودي أن "المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني"، مشيداً من جانب آخر "بالخطوات التي اتخذتها الجمهورية العربية السورية لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد".