السعودية تُحبط تهريب أكثر من 5 ملايين قرص مخدر

شفق نيوز- الرياض

أعلنت السلطات السعودية، يوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب 5,388,998 من حبوب الإمفيتامين المخدر، عثُر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر ميناء الملك عبدالعزيز.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي في بيان أنه "وردت عبر الميناء إرسالية عبارة عن (فحم)، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بداخل أكياس الفحم".

وأضاف الحربي، أنه "بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم، والبالغ عددهم 3 أشخاص"، مؤكّداً أن الهيئة عبر منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، طبقا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في "مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها"، موضحة أنها تقوم باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.