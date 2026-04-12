السعودية توقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لهذه الفئات

شفق نيوز- الرياض

قررت وزارة الداخلية السعودية، يوم الأحد، عن إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة والمقيمين داخلها ودول الخليج وحاملي التأشيرات الأخرى.

وذكرت الوزارة في بيان أنه ‏اعتباراً من يوم غد الاثنين "يُشترط على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة (مكة) الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، وسيُمنع دخول غير الحاصلين على هذه التصاريح، ويُستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة صادر إلكترونياً من خلال (أبشر أفراد) و(بوابة مقيم) بالتكامل التقني مع منصة (تصريح)".

وبينت أن ‏آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة هو يوم السبت المقبل الموافق 18 نيسان/ أبريل الجاري.

وأعلنت الوزارة ‏إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى اعتباراً من يوم السبت 18 نيسان/ أبريل الجاري 18 آيار/ مايو المقبل.

وأكدت الوزارة على ‏عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من السبت 18 نيسان/ أبريل الجاري.