السعودية تفرض غرامة تصل إلى 26 ألف دولار لمخالفي أنظمة الحج

شفق نيوز- الرياض

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الأحد، فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26,600 دولار) بحق كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بمختلف أنواعها لشخص قام أو حاول أداء مناسك الحج دون تصريح، أو حاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وأوضحت الوزارة، أن "الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات زيارة وقاموا أو حاولوا أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية لموسم الحج.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى "الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج وتنظيم أداء المناسك وفق الضوابط المعتمدة".