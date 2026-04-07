السعودية تغلق جسر الملك فهد احترازياً بعد تنبيهات أمنية

شفق نيوز- الرياض

أعلنت السلطات السعودية، يوم الثلاثاء، إغلاق جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بمملكة البحرين بشكل احترازي، بسبب تنبيهات أمنية من احتمالية تعرضه لهجوم.

وقالت مؤسسة جسر الملك فهد، إنه "إشارة إلى التنبيهات الصادرة عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية، تم تعليق حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد احترازياً".

ويترقب العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران بفتح مضيق هرمز عند الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء.

ويطالب ترمب إيران بالتخلي عن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، قائلاً: "قد يتم القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك ليل (الثلاثاء)، أتمنى ألا أضطر لفعل ذلك".