السعودية تعد البعثة الدبلوماسية الإيرانية لديها "غير مرغوب" فيها

شفق نيوز- الرياض

أعلنت السعودية، يوم السبت، أن البعثة الدبلوماسية الإيرانية "غير مرغوب" فيها، وألزمتها بالمغادرة خلال 24 ساعة.

وقالت الخارجية السعودية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: تجدد وزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية السافرة ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية".

وأضافت "ولما كان استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استهداف المملكة العربية السعودية وسيادتها والأعيان المدنية والمدنيين والمصالح الاقتصادية والمقرات الدبلوماسية في المملكة، يمثل انتهاكًا صريحًا لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، واتفاق بكين، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ويتنافى مع الأخوّة الإسلامية وقيم الدين الإسلامي ومبادئه التي يتحدث بها الجانب الإيراني باستمرار، بما يؤكد أنها أقوال لا تعكسها الأفعال".

وبينت "وتأكيداً على ما تضمنه البيان الصادر من الوزارة بتاريخ 9 مارس 2026م من أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيدًا من التصعيد وسيكون لذلك أثر بالغ على العلاقات حاليًا ومستقبلًا، فإن المملكة العربية السعودية قامت بإشعار كل من الملحق العسكري بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة ومساعد الملحق العسكري بالسفارة، وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة بمغادرة المملكة واعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وأن عليهم مغادرة المملكة خلال (24) ساعة".