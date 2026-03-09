السعودية: تصريحات الرئيس الإيراني لم تطبق على أرض الواقع

شفق نيوز- الرياض

أكدت المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، أن تصريحات الرئيس الإيراني بشأن عدم وجود خطط للاعتداء على دول الجوار "لم تُطبَّق على أرض الواقع"، مشيرة إلى استمرار الهجمات الإيرانية على أراضيها ودول في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المملكة تدين "الاعتداءات الإيرانية ضدها وضد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة"، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات يعني مزيداً من التصعيد.

وأضاف البيان أن دعوة الرئيس الإيراني بعدم الاعتداء على دول الجوار "لم تُنفذ عملياً"، إذ استمرت الهجمات الإيرانية خلال وبعد تلك التصريحات.

وأكدت الخارجية السعودية احتفاظ المملكة بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع أي اعتداء.

كما شددت على أن استهداف الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية يمثل تهديداً للأمن والاستقرار وانتهاكاً صريحاً للمواثيق الدولية والقانون الدولي.

وفي السياق ذاته، رفضت المملكة ما وصفته بـ"المزاعم غير الصحيحة" بشأن انطلاق طائرات مقاتلة وطائرات للتزوّد بالوقود من أراضيها للمشاركة في الحرب، مؤكدة أن تلك الطائرات تنفذ دوريات جوية لحماية أجواء المملكة ودول مجلس التعاون من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

وختم البيان بالتأكيد أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد وستكون لها تداعيات على العلاقات حالياً ومستقبلاً.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال السبت الماضي، أنه لن يتم بعد الآن استهداف دول الجوار العربية ما لم تتعرض إيران لهجمات انطلاق من أراضيها، في وقت تدخل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع الجمهورية الإسلامية أسبوعها الثاني.

وقال بيزشكيان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي أن "مجلس القيادة المؤقت وافق، على عدم شن هجمات أو ضربات صاروخية على الدول المجاورة بعد الآن إلا إذا انطلق هجوم على إيران من تلك الدول".