السعودية تشن ضربات جوية في اليمن

شفق نيوز- اليمن

أفادت وسائل إعلام عربية، يوم الجمعة، بأن التحالف العربي الذي تقوده السعودية شن ضربات جوية على معسكر الخشعة في حضرموت.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إن مقاتلات التحالف نفذت ضربات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، متهما إياها بنصب كمائن على طرق تحرك قوات درع الوطن في محافظة حضرموت.

وأوضح المسؤول، أن القصف جاء لتحييد مصادر التهديد وتأمين خطوط الإمداد والتحرك، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو المواقع المستهدفة بدقة.