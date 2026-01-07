السعودية تشن ضربات جوية على اليمن

شفق نيوز- الرياض

أعلنت الحكومة السعودية، اليوم الاربعاء، شن ضربات ضد القوات التابعة للمجلس الانتقالي بمحافظة الضالع في اليمن.

وبحسب وسائل إعلام عربية، فإن القصف طال عدة مواقع في المحافظة، وسط تحليق للطيران الحربي السعودي.

وكانت السعودية أعلنت في وقت سابق، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن لم يتوجه إلى الرياض، مشيرة إلى أنه ترك أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي، حيث كان من المقرر أن يتوجه عيدروس الزبيدي، إلى السعودية التي دعت إلى مؤتمر بشأن اليمن.

من جهته، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أن رئيسه عيدروس الزبيدي موجود في عدن، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تعذر التواصل والاتصال مع وفد المجلس الذي وصل إلى الرياض منذ ساعات.