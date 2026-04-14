السعودية تدين الاعتداءات المنطلقة من العراق وتطالبه بالتعامل بـ"مسؤولية"

شفق نيوز- الرياض

أدان مجلس الوزراء السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، الاعتداءات التي طالت المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وأكد المجلس الذي ترأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على أهمية أن تتعامل حكومة جمهورية العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات، مشدداً على رفضه القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

وتأتي هذه الإدانة بعد يومين من استدعاء وزارة الخارجية السعودية، سفيرة العراق لدى المملكة صفية طالب السهيل، على خلفية إطلاق الطائرات المسيرة من الأراضي العراقية.

وكانت كل من دولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، قد دعت في 25 آذار/ مارس 2026، الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة العراقية ضد دول الجوار.

يذكر أن الفصائل المسلحة العراقية كانت قد أعلنت دخول الحرب إلى جانب إيران، منذ بدايتها أواخر شباط/ يناير الماضي.