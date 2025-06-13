السعودية تدعو المجتمع الدولي الى التدخل لوقف "العدوان" الإسرائيلي على إيران

شفق نيوز/ نددت السعودية، اليوم الجمعة، بشدة بالعملية العسكرية التي شنتها اسرائيل على ايران، داعية المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لوقف "هذا العدوان".

وأعربت السعودية في بيان صباح اليوم، عن "إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها".

ووصفت السعودية العملية العسكرية بأنها "تمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية".

وأضاف البيان أنه "على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري".

وشنت إسرائيل ثلاث موجات من الغارات الجوية على العمق الإيراني، في إطار عملية عسكرية غير مسبوقة تستهدف منشآت نووية وعسكرية حساسة، وسط إعلان عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، في أكبر ضربة تطال البنية القيادية للنظام منذ سنوات.

ووفق وسائل الإعلام الإيرانية، فإن موجات الضربات التي طالت العاصمة طهران ومدن أخرى أسفرت عن ومن بين القادة الذين أُعلن مقتلهم اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في قصف إسرائيلي استهدف المقر العام للحرس الثوري وسط طهران.

كما أعلنت طهران اغتيال الجنرال غلام علي رشيد، نائب قائد الجيش الإيراني، والعالمين النووين البارزين فريدون عباسي، محمد مهدي طهرانجي، بالتزامن مع استهداف موقع أحمدي روشن داخل منشأة نطنز النووية.كما أعلن عن إصابة علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، في الهجوم، ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

ويُعد شمخاني من أبرز الشخصيات الأمنية في النظام الإيراني، وسبق أن شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو من الدائرة الضيقة المحيطة بالمرشد.

وأفاد التلفزيون الإيراني أن الموقع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في نطنز "ضُرب عدة مرات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "عدم رصد أي تلوث نووي حتى الآن".

وامتدت الهجمات إلى مدينتي تبريز شمال غربي البلاد، وكرمنشاه جنوب غربي إيران، في مؤشر إلى اتساع نطاق العملية العسكرية.

في ظل هذا التصعيد، أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق المجال الجوي للبلاد "حتى إشعار آخر"، بينما يتواصل تفعيل حالة الطوارئ القصوى في المنشآت الحيوية.

في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني إيراني أن "طهران تخطط لرد مؤلم على الهجوم الإسرائيلي".

أما في الجانب الإسرائيلي، فقد صرّح مسؤول رفيع لشبكة فوكس نيوز قائلاً إن "هجماتنا ضد إيران ليست سوى مجرد بداية"، في إشارة إلى أن الجولة الجديدة من الضربات قد تتبعها مراحل إضافية من التصعيد.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت أن العملية تهدف إلى "تقويض القدرات النووية والصاروخية الإيرانية"، بالتزامن مع ما أعلنته مصادر إسرائيلية عن تنفيذ جهاز الموساد عمليات إحباط سرية ضد منظومات صاروخية استراتيجية داخل إيران.