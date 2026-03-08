السعودية تحبط استهدافاً بمسيرات إيرانية والإمارات تعزز "الجاهزية العملياتية"

شفق نيوز- الرياض/ أبو ظبي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الأحد، إحباط محاولتي استهداف بمسيرتين شمال العاصمة الرياض، فيما أشارت الإمارات إلى أنها تعزز "الجاهزية العملياتية" وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية - الأميركية من جهة وإيران من جهة أخرى يومها التاسع.

وذكرت وسائل إعلامية، أن "الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، زار وزارة الدفاع للاطلاع على المستجدات الدفاعية والعسكرية، وتابع جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع التحديات الطارئة، والجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية العملياتية".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم الأميركي – الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.