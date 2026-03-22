السعودية تتحرك لردع الحوثيين عن المشاركة بالحرب

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأحد، بأن السعودية تحاول منع "الحوثيين" من الدخول في الصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحفية نقلا عن مصادرها، أن "المسؤولين السعوديين يسعون إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية لردع الحوثيين عن المشاركة في العمليات العسكرية".

وأضافت أن "الولايات المتحدة وإسرائيل، من جانبهما، تحاولان منع أي استفزازات قد تجر الحوثيين إلى المشاركة الصراع".

وكان مصدر حكومي يمني لوكالة "نوفوستي" في وقت سابق بأن "المجلس الرئاسي الحاكم في اليمن يخطط لعملية واسعة النطاق ضد حركة (الحوثيين) المسيطرة على الشمال إذا قدمت دعما عسكريا لإيران".

وبدوره قال عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) محمد البخيتي، إن "قرار الوقوف إلى جانب إيران قد اتُّخذ، وهم يراقبون الوضع ويدهم على الزناد".

هذا وأشار المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي في أول بيان له بعد تعيينه، إلى إمكانية فتح "جبهات جديدة" في إطار الرد على العدوان الأميركي الإسرائيلي، موجها رسالة شكر إلى "جبهة المقاومة".