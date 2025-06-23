السعودية: العدوان الإيراني على قطر انتهاك صارخ ولا يمكن تبريره

شفق نيوز/ أدانت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الاثنين، "العدوان الإيراني" على دولة قطر، مؤكدة أنه يعد "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، يأتي هذا فيما ندد مجلس التعاون الخليجي أيضاً بالهجوم الصاروخي الإيراني ضد أراضي دولة قطر.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن المملكة "تدين وتستنكر بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر الشقيقة والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال".

وأكدت المملكة "تضامنها ووقوفها التام إلى جانب قطر الشقيقة وتضع كافة إمكانياتها لمساندة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات".

وفي سياق متصل، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، الخميس، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد أراضي دولة قطر.

وأكد الأمين العام أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومساسا مباشرا بأمن دول المجلس كافة، مجددا التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفا واحدا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

وقال إنه "في الوقت الدي تقوم به دولة قطر ودول مجلس التعاون بإدانة شديدة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتبذل كل جهودها لوقف إطلاق النار والوساطة، تفاجأ بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني على دولة قطر والذي يعتبر خرقاً لجميع الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية والأممية".

ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذا العمل العدواني، واتخاذ خطوات فاعلة لردع التصرفات الإيرانية غير المسؤولة، والعمل على استعادة الاستقرار ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، حفاظًا على أمن المنطقة وسلام شعوبها.

ومساء اليوم أعلنت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أطلقت صواريخ باليستية على قواعد أمريكية في قطر والبحرين، رداً على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.