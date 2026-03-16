السعودية: اعتراض 18 مسيّرة وتدمير 56 صاروخاً باليستياً و17 كروز

شفق نيوز- الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الاثنين، اعتراض 18 طائرة مسيّرة خلال أقل من 20 دقيقة، في إطار تصدٍ لهجوم إيراني واسع استهدف أجواء المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، إن القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير عدة تهديدات جوية، من بينها 56 صاروخاً باليستياً و17 صاروخ كروز، جرى تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها داخل المملكة خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف المالكي أن القوات السعودية تصدت أيضاً لـ450 طائرة مسيّرة أخرى حاولت دخول الأجواء السعودية.

وأكد أن المملكة أصبحت "أول قوة في العالم تنجح في تدمير صواريخ كروز"، مشدداً على جاهزية المنظومات الدفاعية وقدرات الاعتراض العالية لدى القوات السعودية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت اعتراض وتدمير 55 طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية خلال الليلة الماضية، في إطار التصدي لهجمات جوية إيرانية استهدفت أجواء المملكة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متزايداً على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير / شباط، وما يرافقها من هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في المنطقة.