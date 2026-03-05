السعودية: استهداف تركيا وأذربيجان نهج عدائي "جبان"

شفق نيوز- الرياض

أعربت وزارة الخارجية السعودية، يوم الخميس، عن استنكار المملكة وإدانتها بأشد العبارات لمحاولة استهداف إيران لكل من الجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان.

وأكدت الوزارة في بيان أن هذه المحاولات "الجبانة" ضد البلدين، إلى جانب تكرار إيران سلوكها تجاه دول المنطقة، تكشف عن نهج عدائي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، ويتعارض صراحة مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وأضاف البيان أن المملكة تعرب عن تضامنها الكامل مع تركيا وأذربيجان حكومةً وشعباً، مؤكدة حق البلدين في حماية أمنهما ومجالهما الجوي وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.

كما شددت السعودية على أهمية الجهود الرامية إلى تجنب التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وبعد صاروخ تصدى له "الناتو" في الاجواء التركية يوم أمس، أعلنت إيران اليوم، استهداف مطار ناختشيفان الدولي بصواريخ وطائرات مسيّرة، فيما أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية الهجمات التي استهدفت المطار، مشيرة إلى أنها أسفرت عن إصابة شخصين.

وأكدت الوزارة أنها "تحتفظ بحق الرد على هذه الاعتداءات"، مضيفة أنه تم استدعاء السفير الإيراني لدى أذربيجان لتقديم توضيحات بشأن الحادث.

ويُعد مطار ناختشيفان البوابة الجوية الرئيسية لإقليم ناختشيفان المتمتع بالحكم الذاتي، التابع لجمهورية أذربيجان، والواقع بين أرمينيا وإيران.