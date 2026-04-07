الساعات الأخيرة.. نزوح جماعي من طهران وقصف لمنشآت صناعية

شفق نيوز- طهران

قبيل إنتهاء مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران، بنحو 3 ساعات، تعرضت إيران لقصف استهدف العديد من مدنها ومنشآتها الصناعية، إلى جانب تسجيل أكبر موجة نزوح داخلي من العاصمة طهران.

وسجلت طهرات منذ منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء، أكبر موجة نزوح منذ بدء الحرب نحو بحر قزوين "شمالا"، كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.

كما أعلنت محافظة خوزستان، استهداف شركة أمير كبير للبتروكيماويات في ماهشهر بغارة جوية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بانفجار عنيف في شيراز، واستهداف مصنع للألومنيوم في وسط إيران.

وبينت أيضا بسماع دوي عدة انفجارات في طهران وكرج.

ومن المفترض أن تنتهي مهلة ترمب لإيران لفتح مضيق هرمز، في الساعة الثالثة من فجر اليوم، وبخلاف ذلك هدد بـ"محو إيران بالكامل"، عبر استهداف البنى التحتية من منشآت طاقة وجسور.

وقبل قليل، طلبت باكستان من ترمب تمديد المهلة لأسبوعين، وقد رد ترمب بأنه يدرس الطلب دون أن يدلي بأي تعليق آخر، سواء بتمديد المهلة أو بدء الهجوم.