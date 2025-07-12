الزراعة السورية لـ شفق نيوز: 15 ألف هكتار تضررت من حرائق اللاذقية

شفق نيوز - دمشق

كشفت وزارة الزراعة السورية، يوم السبت، أن المساحات المتضررة جراء الحرائق التي اندلعت مؤخراً تُقدّر بنحو 15 ألف هكتار، توزعت بين أراضٍ حراجية وزراعية، وذلك وفقاً لتقديرات أولية.

وقال مدير المكتب الإعلامي في الوزارة، دياب صخوري، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الإحصاء النظامي للمساحات المتضررة لم يكتمل بعد، وما يجري حالياً هو تقدير تقريبي يعتمد على المسوحات الميدانية الأولية".

وتشهد عدة محافظات سورية، لا سيما في المناطق الشمالية والغربية، حرائق متكررة منذ مطلع شهر تموز/يوليو الجاري، وسط ظروف مناخية حادة تشمل ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة وجفاف الرياح.