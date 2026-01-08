الرئيس الإيراني يوجه جميع المؤسسات بفتح قنوات حوار مع المحتجين

شفق نيوز- طهران

أعلنت الحكومة الإيرانية، يوم الخميس، أن الرئيس مسعود بزشكيان، أصدر توجيها جديدا بشأن الاحتجاجات في الشوارع.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن "الرئيس كلف جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، كل ضمن نطاق اختصاصه، باتخاذ الخطوات الضرورية لفتح قنوات الحوار مع المحتجّين، والعمل على متابعة مطالب المواطنين والاستجابة لها".

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأربعاء، تصريحات لمسؤولين أميركيين وصفتها بأنها "التدخلية والاستفزازية" بشأن التطورات الداخلية في إيران.

وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأنها "تدين بشدة التصريحات التدخلية والاستفزازية لمسؤولين أميركيين بشأن التطورات الداخلية في بلادها، والتي تعتبرها استمرارًا للنهج العدائي للولايات المتحدة تجاه إيران".

وأوضحت أن "المواقف الأميركية تأتي في إطار سياسة الضغط الأقصى والتهديد والتدخل في شؤوننا الداخلية بهدف التحريض على العنف والإرهاب وإثارة الفوضى".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد دعا الثلاثاء الماضي، أجهزة إنفاذ القانون إلى عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، مؤكدا على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

جاء ذلك خلال تصريحات رسمية على هامش اجتماع الحكومة، وسط استمرار الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية على خلفية قضايا اجتماعية وسياسية.

وأضاف بزشكيان أن "الحكومة تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وتسعى لضمان السلامة العامة وحق التعبير"، داعياً جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يفاقم الوضع الراهن".

وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق، إيران من أنها ستتعرّض "لضربة قوية جداً" إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال الاحتجاجات على تردّي الأوضاع المعيشية.

وقال ترمب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "نحن نراقب الوضع عن كثب، إذا بدأوا قتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جداً من الولايات المتحدة".

وسجل الريال الإيراني مستوى قياسياً جديداً مقابل الدولار، الأحد الماضي، وفقًا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).