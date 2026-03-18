الرئيس الإيراني ينعى 3 قيادات جرى اغتيالهم

شفق نيوز- طهران

قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء، تعازيه بمقتل عضوين من الحكومة، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وعدد من القادة العسكريين وعناصر الباسيج.

وذكر بزشكيان في تدوينة على منصة "إكس"، إن "الاغتيال الجبان لزملائي الأعزاء إسماعيل خطيب، وعلي لاريجاني، وعزيز نصير زاده، إلى جانب بعض أفراد عائلاتهم وفريقهم المرافق، قد أحزننا وأدخلنا في حالة حداد".

وأضاف: "أتقدّم بالتعازي إلى الشعب الإيراني العظيم باستشهاد عضوين من الحكومة، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وعدد من القادة العسكريين وعناصر الباسيج"، مؤكداً "ثقته بأن طريقهم سيستمر أكثر قوة من السابق".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، أنه تم اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب خلال الليل.

ويأتي هذا غداة مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري غلام رضا سليماني.

وفي 1 آذار/ مارس الجاري أعلن التلفزيون الإيراني رسمياً، اغتيال وزير الدفاع عزيز نصير زاده.