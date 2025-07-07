الرئيس الإيراني يكشف مصير المفاوضات مع أمريكا

شفق نيوز – طهران

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الاثنين، إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك أزمة ثقة مع واشنطن، فيما كشف عن تعرضه لمحاولة اغتيال دون أن يحدد تاريخها.

وأوضح بزشكيان في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن بلاده لا ترى "أي مشكلة" في استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي إذا ما عادت الثقة بين البلدين.

وكشف الرئيس الإيراني، عن وجود أزمة ثقة مع واشنطن، متسائلاً "كيف تتأكد إيران من عدم اعطاء واشنطن الإذن لإسرائيل لمهاجمة إيران مرة أخرى".

واتهم بزشكيان، إسرائيل بمحاولة اغتياله بدون أن يحدد تاريخ المحاولة.

وذكر الرئيس الإيراني خلال المقابلة: "حاولوا، نعم. تحركوا على هذا النحو، لكنهم فشلوا"، مضيفاً "لم تكن الولايات المتحدة من يقف خلف محاولة قتلي. كانت إسرائيل. كنت في اجتماع.. حاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد الاجتماع فيها"، مؤكداً "كانت هذه إسرائيل"، بحسب ترجمة لتصريحاته من الفارسية.

ولم يوضح بزشكيان ما إذا كانت محاولة الاغتيال وقعت خلال الحرب التي دارت بين إيران وإسرائيل في حزيران/ يونيو الماضي، نقلاً عن "فرانس برس".

وشنت إسرائيل في 13 حزيران/ يونيو الماضي حرباً على إيران لمنعها من حيازة سلاح نووي، وهو ما نفته طهران مراراً، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقفاً لإطلاق النار بين الطرفين في 24 من الشهر نفسه، بعد 12 يوماً من التصعيد العسكري بينهما.