الرئيس الإيراني يشترط حواراً دولياً "بلا تنمر"

شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء، استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية والانفتاح على الحوار الدولي، شريطة أن يتم ذلك "بعيداً عن فرض الإملاءات أو ممارسات التنمر السياسي".

جاء ذلك خلال استقباله أوراق اعتماد السفيرة النيوزيلندية الجديدة في طهران، بيثاني مادن، حيث قال: "الأرض هي موطننا الصغير في هذا الكون الواسع، وعلينا أن نعمل جميعاً لضمان أن يسوده السلام والطمأنينة، لا الصراع والحروب"، بحسب ما نقلته وكالة مهر للأنباء.

وفي خضم تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، خصوصاً ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أبدى بزشكيان انفتاحاً مشروطاً على المحادثات مع واشنطن، قائلاً: "نرحب بالمفاوضات وسنواصل الترحيب بها، ولكن قاعدة الحوار هي أن لا يسعى أحد إلى التنمر أو فرض مطالبه".

كما انتقد ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" من قبل بعض القوى الكبرى في تعاطيها مع قضايا المنطقة، مؤكداً: "من غير المقبول أن يرتكب كيان الاحتلال جرائم في المنطقة بدعم من دول كبرى، ثم يُتهم الآخرون بزعزعة الاستقرار".

وفيما يخص الملف النووي، شدد بزشكيان على أن طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية "كانت ولا تزال منفتحة على التعاون الكامل لإثبات ذلك".

من جانبها، أعربت السفيرة بيثاني مادن عن سعادتها بتولي مهامها في إيران، وقالت: "أنا متحمسة للغاية للعمل من أجل تعميق العلاقات الثنائية، وأشكر إيران على الاستقبال الحار".