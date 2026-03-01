الرئيس الإيراني يحذّر من التوسّع الأميركي الإسرائيلي.. و"خاتم الأنبياء" يتوعّد بالرد

شفق نيوز- طهران

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، إلى مواجهة التوسّع الأميركي الإسرائيلي في الشرق الأوسط، محذّراً من أن هذا التوسّع سيطال جميع الدول الإسلامية.

وقال بزشيكان في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "ألم استشهاد القائد الحكيم للثورة الإسلامية سيظل يتردد في أذهان الشعب الإيراني طويلاً"، مؤكداً أن "جرائم المجرمين واستشهاد أحباء إيران لن تثني حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن أداء واجباتها ومسؤولياتها".

وأضاف بزشكيان أن بلاده "ثابتة في السير على درب الفخر والاستقلال"، داعياً الشعوب إلى "التحرك لمواجهة التوسع الأميركي الصهيوني الذي سيطال جميع الدول الإسلامية بعد استهداف إيران".

من جهته، قال المتحدث باسم المقر المركزي "خاتم الأنبياء" العقيد ذو الفقاري، إن "العدو فشل في استهداف إرادة الشعب الإيراني عبر الإرهاب"، معتبراً أن "الإرهاب لم يكن دليلاً على قوة العدو، بل اعترافاً بضعفه".

وأكد العقيد ذو الفقاري، رداً على الهجوم الذي استهدف المرشد الأعلى، أن "العدو أطلق رصاصته الأخيرة"، مضيفاً: "ظنوا أن قتل قائد الثورة سيجرح روح الأمة، لكنهم لم يدركوا أن إراقة الدماء ستجعل أرض هذه البلاد أكثر خصوبة، وستنمو فيها بذور المقاومة".

وأضاف أن "اللجوء إلى الإرهاب جاء بعدما عجزوا عن مواجهة عظمة إيران بقيادة قائدنا"، مشيراً إلى أن "تاريخ إيران يثبت أن استهداف القادة لا يمكن أن ينال من مُثُل الأمة أو إرادتها".

وتابع ذو الفقاري: "لقد نهضت هذه الأمة من أتون المحن مراراً، وفي كل مرة قدمت شهيداً وازدادت ثباتاً، إن العدو عاجز، لأنه يرى أن لا سلاح يجدي نفعاً أمام مقاومتكم، لقد استهدفتم فرداً، لكن الملايين يقفون في وجهكم، اعلموا أن إيران قد تُصاب، لكنها لن تركع أبداً".

واختتم تصريحه بالقول إن "أعداء هذه الأمة، وخاصة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، سيندمون على أفعالهم أمام ثبات ودعم الشعب الشريف"، مؤكداً "واصلة مسيرة ذلك القائد الحكيم والقوي حتى آخر قطرة دم".