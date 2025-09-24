الرئيس الإيراني يجدد من نيويورك: لم ولن نسعى للحصول على أسلحة نووية

شفق نيوز- واشنطن

جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء، تأكيد بلاده عدم سعيها لإنتاج أسلحة نووية، موضحاً أن إعادة فرض العقوبات على بلاده "جائر وغير قانوني".

وقال بزشكيان في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم: "أعلن مرة أخرى من على هذا المنبر أن إيران لم ولن تسعى أبداً إلى امتلاك أسلحة نووية".

وأشار أيضاً إلى أن "الاتحاد الأوروبي، تماهى مع المحاولة الأمريكية، وحاول الضغط على طهران واستعادة العقوبات المفروضة على إيران والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".

وأوضح أن "الشعب الإيراني، باعتباره أعرق حضارة متصلة في العالم، وقف دائماً صامداً أمام عواصف التاريخ، وأثبت مراراً أنه لا يرضخ للمعتدين".

وأضاف بزشكيان: "في الدفاع الأخير الذي استمر 12 يوماً، تمكن الشعب الإيراني عبر الوحدة والإيمان من إفشال حسابات الأعداء، وعلى الرغم من أقسى العقوبات وأشد الضغوط النفسية، اصطف بكامله إلى جانب قواته المسلحة".

وأكد أن "إيران تثمن الدعم والتضامن الذي أبدته الشعوب والدول والمنظمات الدولية في هذا المسار. وفي المقابل، فإن الكيان الصهيوني بمخططاته التوسعية والعدوانية لا يهدد المنطقة فحسب، بل العالم بأسره، ناشراً الهيمنة والفصل العنصري بدلاً من السلام".

وذكر الرئيس الإيراني أن "طهران ترسم رؤية واضحة ومفعمة بالأمل للمنطقة، رؤية تقوم على التعاون الجماعي، والأمن المشترك، والتنمية المستدامة، والعدالة الاقتصادية، وحماية البيئة، وصون الكرامة الإنسانية، واحترام سيادة الدول، رؤية قائمة على سلام حقيقي ودائم، لا على سلام يفرض بالقوة".

هذا وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يوم أمس، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تخدم مصالح طهران وستكون طريقاً مسدوداً، مشيراً إلى عدم استسلام إيران للضغوط فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

كما أكد المرشد الأعلى الإيراني مجدداً موقف طهران الرسمي القائم منذ فترة طويلة بأنها لا تحتاج إلى أسلحة نووية وليس لديها أي نية لإنتاجها.