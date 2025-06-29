الرئيس الإيراني: مستعدون للتعاون الشامل وفتح صفحة جديدة مع دول الخليج

شفق نيوز – طهران

أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الأحد، استعداد بلاده للتعاون الشامل وفتح صفحة جديدة مع مجلس التعاون الخليجي.

وقال بزشكيان خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن إيران على استعداد للتعاون الشامل مع مجلس التعاون الخليجي، وأن "تفتح عبر هذا المسار، صفحة جديدة على صعيد علاقاتها في المنطقة ذاتها؛ وذلك في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز الأواصر وتطوير التعاون بين الدول الإسلامية"، وفق ما نقلته وكالة "إرنا" للأنباء.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أدان بـ"أشد عبارات الإدانة والاستنكار الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد أراضي دولة قطر".

فيما قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، السبت، إن إيران "مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي".

وكانت الدوحة قد تعرضت لرشقة صاروخية إيرانية مساء الاثنين الماضي، وقالت طهران إنها لم تكن تستهدف قطر، إنما تلك الهجمة موجهة لقاعدة العديد الأمريكية على الأراضي القطرية.

وجاء استهداف قاعدة العديد رداً على قصف أمريكا منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية، وبعد الرد الإيراني هذا بساعات أعلن الرئيس الأمريكي وفق إطلاق النار وانتهاء التصعيد بين إيران وإسرائيل الذي استمر 12 يوماً.