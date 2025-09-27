الرئيس الإيراني: لن نسلم اليورانيوم المخصب مقابل مهلة أمريكية قصيرة

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، عدم توصل بلاده إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن "آلية الزناد" لتأجيل إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، لافتًا إلى أن واشنطن تطالب بلاده بتسليم كل اليورانيوم المخصب لديها، وهو أمر لن تقبله إيران.

وأوضح الرئيس الإيراني، أنه "في حال تفعيل آلية الزناد، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة، وبما أن الشعب الإيراني يؤمن ببلده وسيادته ووحدته وكرامته وعزته، وبالإضافة إلى العلاقات التي تربطنا بالجيران و دول مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، فسوف نتجاوز هذا الوضع".

وقال بزشكيان في تصريحات قبيل مغادرته نيويورك عائدًا إلى طهران نشرها التلفزيون الرسمي: "من الطبيعي أنه لم نتوصل إلى تفاهم بشأن آلية الزناد، لأن طلب الأمريكيين غير مقبول، فهم يريدون أن نسلمهم كل اليورانيوم المخصب لدينا، وفي المقابل يمنحوننا مهلة ثلاثة أشهر، وهذا غير مقبول على الإطلاق".

وتابع: "بعد عدة أشهر سيقدمون طلبا آخر ويقولون إنهم يريدون تفعيل آلية الزناد. إذا كان علينا الاختيار بين مطلبهم غير المنطقي وآلية الزناد، فإننا سنختار آلية الزناد، ومع وجودها سنتعامل مع كل مشاكلنا".

وأعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق من اليوم السبت، رفض بلاده الخضوع للضغوط، بعد رفض مجلس الأمن تأجيل فرض العقوبات على طهران، مؤكدا أن أمريكا تخل بالوعود وتكذب وتلوح بالتهديد العسكري.

وشدد خامنئي عبر منصة "إكس" على "استحالة التفاوض مع واشنطن أو الوثوق بها لإبرام أي اتفاق"، مشيرا إلى أن "إيران تعرضت لضغوط منذ بدأت استخدام الطاقة النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية، لكنها لم ولن تستسلم".

يشار إلى أن مشروع قرار روسي ـ صيني لتمديد رفع العقوبات على إيران لم يحصل على الأصوات الكافية في مجلس الأمن، فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المجلس بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، ليقرر في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري إعادة القيود الدولية، والمتوقع تنفيذها بعد 27 أيلول/ سبتمبر.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أدان خلال جلسة مجلس الأمن، رفض الدول الغربية لمشروع القرار الصيني ـ الروسي الذي طالب بتأجيل تفعيل "آلية الزناد"، مؤكدا أن إيران التزمت ببنود الاتفاق النووي على أساس وعود أوروبية لم تتحقق.

وأشار عراقجي إلى أن "انسحاب واشنطن شكّل خيانة للدبلوماسية، فيما قامت الدول الأوروبية الثلاث بدفن الاتفاق، مما اضطر إيران لتقليص التزاماتها وفق حقوقها القانونية، متهما الأوروبيين باختيار المواجهة بدل الحوار".