الرئيس الإيراني للدول المجاورة: نعتذر على قصفكم

شفق نيوز- طهران

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، عن اعتذار بلاده للدول المجاورة على أي أضرار غير مقصودة خلال الحرب الإسرائيلية الأميركية، داعياً إياها إلى التصدي للمجموعات التي تسعى لاستهداف أمن إيران عبر أراضيها.

وقال بزشكيان: "بلادنا لا تحمل أي عداء تجاه دول الجوار. نعتذر للدول المجاورة على أي أضرار غير مقصودة ونطالبها بالتصدي للمجموعات التي تسعى لاستهداف أمن إيران من أراضيها".

وأشار إلى أن "مجلس القيادة المؤقت قرر أنه لن يتم مهاجمة أي دولة مجاورة أو إطلاق الصواريخ إلا إذا وقع هجوم على إيران انطلاقاً من أراضي تلك الدول".

وشدد الرئيس الإيراني على أن "بلاده ملتزمة بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، وأن دعم الشعب الإيراني لقيادته وقواته المسلحة يحبط مخططات الأعداء".

وأضاف: "استسلام إيران حلم لن يتحقق أبدا، وسنصمد حتى آخر رمق لإخراج بلادنا من هذه الأزمة".

وأكد بزشكيان أن "إيران تعرضت لمحاولات استهداف طلابها وتلاميذها الأبرياء، ومن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان استهدفوا الشعب الإيراني بدلاً من حمايته".

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.