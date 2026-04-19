الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى توسيع دائرة الحرب في المنطقة

شفق نيوز - طهران

جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، تأكيد موقف بلاده الرافض لتوسيع نطاق الصراع في المنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن طهران تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن النفس حال تعرضها لأي اعتداء.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن بزشكيان قوله، إن موقف إيران قائم على الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مشدداً على أنها لا تسعى إلى توسيع دائرة الحرب، ولم تبدأ أي حروب أو نزاعات، ولم تهاجم أي دولة".

وشدد على أن "إننا لا ننوي الاعتداء على أي دولة ونمارس حقنا القانوني والمشروع في الدفاع عن النفس"، لافتا إلى أنه "لا يحق للرئيس الأميركي دونالد ترمب منع شعب من حقوقه، وأن يقول إن إيران لا يمكنها الاستفادة من حقوقها النووية"، في إشارة واضحة لرفض طهران الضغوط الرامية لتجريدها من قدراتها النووية السلمية.