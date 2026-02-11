الرئيس الإيراني: لا نسعى لسلاح نووي ومستعدون لكل أشكال التفتيش

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء، أن بلاده تبذل كل ما بوسعها لإيجاد حلول للأزمات التي تمر بها، مشيراً إلى عدم سعي طهران لامتلاك السلاح النووي.

وقال بزشكيان، في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "أولوية المرحلة الراهنة تتمثل في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم".

وأضاف أن واجب الحكومة هو خدمة الشعب، مؤكداً عدم السعي إلى أي مواجهة داخلية.

وأشار بزشكيان، إلى أن "الأعداء يحاولون دفع الأمور باتجاه الانقسام وزعزعة الاستقرار"، مبيناً أن "البلاد بحاجة إلى مزيد من التضامن والوحدة الوطنية في هذه المرحلة لمواجهة التهديدات والمؤامرات"، على حد قوله.

وأوضح أن أطرافاً خارجية دفعت العديد من أبناء البلاد نحو الموت، واتهم جهات دولية بنشر الشائعات بهدف النيل من وحدة الإيرانيين، مضيفاً أن الانقسام الداخلي لن يكون في مصلحة البلاد.

ولفت إلى تشكيل مجموعات عمل متخصصة للتغلب على الأزمات الداخلية، مؤكداً أن الحكومة ستواصل جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين في المرحلة المقبلة.

وفي الشأن الإقليمي، شدد الرئيس الإيراني على ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية مع دول الجوار، معتبراً أن دول المنطقة قادرة على إيجاد حلول لأزماتها وتقرير مصيرها بعيداً عن التدخلات الخارجية، وأن بعض الدول المجاورة سعت خلال التطورات الأخيرة إلى خفض التوتر.

وعلى صعيد الملف النووي، جدد بزشكيان، تأكيده أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، معرباً عن استعداد طهران لكل أشكال التحقق والتدقيق لإثبات ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، أبدى عضو لجنة الأمن القومي الإيرانية إسماعيل كوثري، عدم تفاؤله بجدوى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أن طهران لن تتفاوض بشأن أي ملف خارج الإطار النووي.